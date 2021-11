Da Redação

Garoto é apreendido com drogas na cueca em Apucarana

Um adolescente, de 17 anos, foi apreendido com quatro porções de maconha, micro tubos de cocaína e quatro porções de crack, nesta terça-feira (23), pela Polícia Militar (PM), de Apucarana. As drogas, segundo o boletim, foram encontradas escondidas dentro da cueca do jovem. A ocorrência foi realizada no Núcleo Habitacional Michel Soni.

continua após publicidade .

Em patrulhamento, a equipe viu o menor e um amigo em atitude, sendo que o adolescente, apreendido mais tarde, ficou nervoso ao perceber a presença da equipe policial e jogou um objeto no chão. Durante a revista pessoal, a PM encontrou dentro de sua cueca, diversas porções de drogas.

O outro menor, de 15 anos, foi revistado, mas segundo o boletim, nada de ilícito foi encontrado. Mais tarde, a PM encontrou o objeto que o adolescente, de 17 anos, tinha jogado e constatou que era uma porção de maconha idêntica às que foram localizadas durante a busca pessoal.

continua após publicidade .

Diante dos fatos, o menor e as drogas foram levados para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (SDP).