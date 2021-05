Garoto de apenas 3 anos reconhece mais de 200 bandeiras

Continua após publicidade

Com apenas três anos, um garotinho de Apucarana, no norte do Paraná, chama a atenção pela super memória que tem. Ele sabe todas as bandeiras de capitais do Brasil e do mundo, de times, nomes dos estádios, sabe o hino de Apucarana, do Paraná, o Nacional, da França e de outros 50 países, enfim, já deu para perceber que o menino é um prodígio.

Pedrinho como é carinhosamente chamado, é filho de Adan e Simone Lenharo, que contam que deste que o menino começou a falar, eles perceberam a facilidade de aprender nomes, números e dias da semana. "Acho que é o Pedrinho é o mais novo do mundo a ter decorado isso tudo, e tudo surgiu muito natural, a gente não força nada, ele é uma criança e a gente incentiva, ele gosta de bandeiras, então começamos aprender juntos, disse o pai.

O garoto vem fazendo sucesso nas redes sociais, tem um canal no YouTube além de perfil no Instagram e Tik Tok. Pedrinho encanta fácil. "Em época de pandemia, é possível estudar coisas boas em casa, agora ele está aprendendo as placas de trânsito, já sabe falar mais de 200 palavras em inglês. Por causa da Covid ainda não viajamos com ele, mão assim que possível, vamos viajar, pois ele quer muito conhecer as cidades que ele fala nas bandeiras", conta.

Pedrinho deu um show de talento ao cantar o hino de Apucarana e ao rezar o Pai Nosso. Durante entrevista é possível perceber que realmente o menino é surpreendente.

Assista o bate-papo:

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), existem 193 países. Mas há algumas ausências nessa lista. As duas mais famosas são Taiwan, cuja independência não é reconhecida pela China, e o Vaticano, que, apesar de ficar de fora do cadastro da ONU. Pedrinho sabe 204 bandeiras, até dos países que não estão registradas.

Veja Pedrinho falar todas as bandeiras: