Garoto de 13 anos ameaça o pai com facas em Apucarana

A Polícia Militar de Apucarana foi até o Bairro Mega Park, nesta terça-feira (28), após receber a informação de que um menino, de 13 anos, estava sofrendo maus-tratos e estava na casa do vizinho. Porém, após a chegada do pai na residência, ele relatou à PM que o jovem o ameaçou com duas facas e escreveu no braço com caneta sobre "Comando Vermelho e gostar de matar".



De acordo com o menor, ele teria sido agredido pelo seu pai e apresentou uma vermelhidão nos punhos. O homem não estava na casa naquele, de acordo com o boletim. A equipe acionou uma conselheira tutelar, que foi até o local e ficou responsável pela guarda do menor.

Enquanto a PM estava na casa, o pai retornou e foi questionado sobre o que havia acontecido. Conforme o boletim, ele disse que foi chamar a atenção do seu filho, que escreveu com caneta no braço: Comando Vermelho e que gosta de matar.

Neste momento, conforme o pai, o jovem foi para cima dele com duas facas e para se defender, segurou os punhos de seu filho. A equipe fez orientações e confeccionou este boletim de ocorrência.