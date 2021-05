Garoto de 10 anos sofre acidente após pegar 'rabeira'

Continua após publicidade

Um garoto de apenas 10 anos ficou ferido após um acidente na manhã desta terça-feira (27) em Apucarana. Conforme testemunhas o menino que estava em uma bicicleta pegou 'rabeira' em uma caminhonete. Os Bombeiros foram chamados.

O acidente aconteceu na Vila Reis, na Rua Nossa Senhora do Bom Conselho. O menino estava com outros garotos brincando no endereço, quando se arriscou e segurou na traseira de uma caminhonete que seguia para um supermercado.

O menino caiu e por muito pouco a caminhonete não passa em cima dele. Com o acidente o garoto sofreu uma fratura na perna e a bicicleta chegou a ficar com a roda torta.

O motorista da caminhonete Heron Ravali, permaneceu no local e ficou assustado, com medo de que o pior tivesse acontecido. "O pneu da bicicleta bateu no da caminhonete, ficou com medo de pegar o menino, graças a Deus não teve mais ferimentos", disse.

Os pais do menino estavam trabalhando, por isso ele estava na casa do avó. A moradora da rua Ana Paula, disse que todos os dias tem garotos que tentam pegar rabeira dos caminhões. "As crianças estão paradas em casa, e todo dia, é só sair aqui na rua e a gente vê vários meninos com bicicleta se arriscando. Isso é muito perigoso".

O menino foi socorrido e levado para o Hospital da Providência.

tnonline