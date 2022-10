Garoto cai de muro em Apucarana e mobiliza Corpo de Bombeiros

Da Redação

O garoto foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), de Apucarana, com dores nos membros inferiores

Um menino, de 9 anos, precisou ser atendido pela equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, de Apucarana, após cair de um muro enquanto brincava na tarde desta quinta-feira (13). A ocorrência foi registrada na Rua Serra do Leão, no Núcleo Habitacional Adriano Correia.

De acordo com informações dos bombeiros, o garoto se machucou após pular um muro e ao cair do outro lado, sofreu um corte contuso e escoriações na região do tórax e do braço. A princípio, a equipe levou a vítima até o Posto de Saúde localizado no bairro, com ferimentos considerados leves.

No entanto, posteriormente os bombeiros encaminharam o menino para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa) para que ele fosse submetido a um raio-x. Conforme a equipe do Siate, o garoto reclamava de dores nos membros superiores e foi atendimento pelos socorristas.

