Garoto apucaranense fã de gari ganha uniforme; vídeo

O pequeno Davi Felipe Costa tem apenas três anos e é muito fã dos coletores de lixo. O garoto que mora em Apucarana, no Paraná, ganhou até um uniforme e chegou a ficar doente por sentir falta de dar uma voltinha no caminhão.

A família mora no Jardim Catuaí. A mãe, Ana Karolina Vicente, explicou que essa paixão do filho é por causa do pai, Adriano Costa, que trabalha como coletor. "Ele se inspira no pai dele, que já trabalha na empresa Costa Oeste há seis anos. De ver os pai, os colegas de trabalho, ele foi ficando fã e é apaixonado pela profissão", conta.

O garotinho ficou quase 15 dias com febre, os pais então descobriram que ele ficou doente, pois estava com vontade de dar uma voltinha no caminhão de coleta. "Agente levou no médico comprou medicamento e nada cortava a febre, perguntamos se estava com vontade de comer algo e nada. Eu comentei com meu marido que seria vontade de dar uma voltinha no caminhão com os coletores. No outro dia, meu esposo com os colegas de trabalho que já estavam realizando a rota perto de onde eu moro passaram em casa. Meu filho colocou o uniforme e deu uma volta com ele, a febre acabou", detalha Ana Karolina.



O menino ganhou o uniforme no ano passado, de presente de aniversário. "Minha sogra diminuiu o uniforme do meu marido, para fazer um que servia nele. No aniversário do ano passado, no dia 17/06, ele pediu uma festinha com tema da coleta e ganhou o uniforme, ele ficou muito feliz, ama usar", disse a mãe.

Davi sempre que vê um coletor, faz questão de se aproximar e dar um aperto de mão bem apertado. "Ele quando vê, tem que cumprimentar. Quando pergunto o que ele vai ser quando crescer, ele fala, vou ser coletor igual ao papai e os amigos dele", finaliza. Veja:



Foto por Reprodução

Foto por Reprodução