Garça-branca é resgatada enroscada em linha de pesca no Lago Jaboti

Mais um resgate animal foi realizado na cidade de Apucarana, no Norte do Paraná. Desta vez, no último sábado (20/5), socorristas do Corpo de Bombeiros se depararam com uma garça-branca enroscada em uma linha de pesca, no Lago Jaboti.

De acordo com informações apuradas pelo site TNOnline, a corporação realizava uma instrução no local de lazer, quando avistaram a ave se debatendo nas margens da água. Os agentes realizaram o resgate do animal, mas perceberam que ele estava ferido.

Fernando Felippe, o Repórter Selvagem de Apucarana, foi acionado para ajudar com a situação. O biólogo e os bombeiros constataram que a garça-branca estava com machucados nas patas, causados pela linha de pesca.

O bichinho passou o final de semana na casa do Repórter Selvagem, até que, nesta segunda-feira (22), viaturas da Polícia Ambiental estivessem disponíveis para encaminhar a ave para a sede da Unifil, em Londrina, para receber os cuidados necessários.

De acordo com Fernando Felippe, a garça-branca irá passar pelos tratamentos médicos e, quando estiver totalmente recuperada, será solta novamente no Lago Jaboti.

