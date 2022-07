'Ganhando o Mundo': aluna do Polivalente viaja para Nova Zelândia

Da Redação

O prefeito Junior da Femac recebeu nesta quarta-feira (13), a visita da aluna do Colégio Estadual Polivalente, Emilly de Oliveira Siqueira, a primeira representante de Apucarana a participar do Programa de Intercâmbio Internacional Ganhando o Mundo, do Governo do Estado do Paraná.



Emilly embarca no próximo dia 25 para Nova Zelândia, onde participa de um intercâmbio de estudo de três meses. Cada edição do programa Ganhando o Mundo seleciona 100 alunos do 1º ano do ensino médio, tendo como critério a média de notas escolares.

Na visita ao prefeito, a estudante estava acompanhada do diretor do Polivalente, Hélio Edmur da Silva, da assistente de chefia do Núcleo Regional de Educação, Patrícia Marchi, e do seu pai Manoel Tiago Siqueira.

fonte: Prefeitura Apucarana





