Futuro 'Centro Empresarial da Acia' começa a receber tapume

A segunda reunião mensal ordinária da Diretoria da SPE, empresa constituída para construção do Centro Empresarial Acia, em Apucarana, aconteceu nesta quarta-feira (13), na sede da imobiliária Ceriani Craveiro Imóveis.

O encontro comandado pelo presidente da SPE, Jayme Leonel, contou com a presença do vice-presidente, Luiz Carlos Leitão, do secretário, José Dionísio Mendes e do conselheiro Orlando Gonçalves da Silva.

Como convidados, participaram ainda o presidente da Acia, Wanderlei Faganello, e o diretor de Patrimônio, Anderson Reis. Além dos imobiliaristas, João Ceriani e Alonso Sanches.

Na pauta, foram discutidos detalhes do início das obras, instalação do tapume, ligação da água da Sanepar e averiguação da documentação em andamento nos órgãos competentes.

"É um processo lento, mas temos que revisar tudo com muito cuidado. Afinal de contas, uma construção deste porte exige para atender todas os requisitos no seu entorno. E temos responsabilidade a prestar a todos os investidores do condomínio", frisa Jayme Leonel.

Logo após reunião, o grupo foi convidado acompanhar in loco a instalação da estrutura que vai fixar o tapume em torno no terreno. “É um passo importante, porque nos próximos dias o terreno estará totalmente fechado com um tapume metálico, que dará proteção para o início da terraplanagem”, explica Leonel.

O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, fala que é um momento histórico para a entidade e para Apucarana. “Após muitos anos, começa o início do processo visual. Em breve, terreno fechado, com placas da obra, movimentação de caminhões, dezenas de empregos gerados e o maior centro comercial de Apucarana nascerá. Por isso, viemos aqui registrar também isto com imagens com drone, que vai servir para montar uma timelapse de todas as etapas do prédio”, conclui.

