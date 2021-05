Futsal Sicoob-Danês-Apucarana vence no Lagoão; Veja

Continua após publicidade

O futsal de Apucarana, do Sicoob-Danês está em alta e busca os melhores resultados nas partidas, principalmente em casa. Foi o que aconteceu no jogo deste sábado (24) a noite no Ginásio de Esportes do Lagoão onde o time venceu e convenceu, ganhando de 4 a 2 o São Lucas, de Paranavaí.

Assim, o time de Apucarana assume a quarta colocação do Campeonato Paranaense da Série Prata de Futsal Adulto Masculino de 2021.

Por sua vez, a derrota da equipe de Paranavaí empurrou o São Lucas para a lanterna da competição com nenhum ponto conquistado até agora.

O Apucarana jogou desfalcado, sem os jogadores Gabriel Carioca, Daniel Felipe Papão e Guezinho e mesmo assim fez valer a força de disputar em casa no tradicional Lagoão - mesmo sem a presença de torcida por causa da pandemia.

Até o início do segundo tempo, o Apucarana fez dois gols com Luan e Bruno na primeira etapa. Mas Maiquinho depois do intervalo, fez contra e despertou momentaneamente o time do São Lucas que marcou mais um, com chute de Wellington.

A pressão aumentou e o Apucarana foi pra cima em um contra ataque do Bruno e cravou o quarto gol no adversário.

O técnico Reginaldo Silva comemorou cada lance e apoiou as iniciativas dos jogadores que fizeram bonito no jogo apitado por André Soares Rodrigues e Juliana Caroline de Angelo, com Sérgio Luiz de Oliveira como cronometrista e Ellen Tatiane Protano atuando como anotadora.

O Sicoob-Danês-Apucarana contou com os atletas Maikon Gaburro, Bruno, Andinho, André Nen, Luan, Felipe Melo e Rodrigo. Técnico: Reginaldo Silva. O São Lucas formou com Edgard, Wellington, Maiquinho, Igor e Nicolas. Técnico: Carlos Giuliano Silva.

Assista:

O CAMPEONATO



Outros quatro jogos aconteceram pela segunda rodada do primeiro turno. Os resultados foram: Mariópolis 2 x 7 Mangueirinha Esporte Clube, CAD Guarapuava 3 x 2 Medianeira, Paranaguá 4 x 4 Seleto Maringá e São Miguel 8 x 2 Fazenda Rio Grande.

Os times do Mangueirinha e do CAD Guarapuava lideram a “Prata” com 6 pontos, seguidos por São Miguel e Sicoob-Danês-Apucarana 4; Medianeira e Fazenda Rio Grande 3; Paranaguá e Seleto Maringá 1; e Mariópolis e São Lucas 0.

VEM MAIS DESAFIOS A FRENTE

Na terceira rodada do primeiro turno, marcada para o dia 8 de maio o Medianeira enfrenta o Sicoob-Danês-Apucarana; São Lucas, enfrentará o São Miguel, Seleto Maringá tem o Mariópolis na sequência, o Paranaguá enfrenta o CAD Guarapuava e o Mangueirinha terá disputa contra o Fazenda Rio Grande, na metropolitana de Curitiba.