Futsal masculino de Apucarana conquista bronze no JAP´s

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, comemorou muito o bronze no futsal

Representada pelo Sicoob/Danês, a equipe adulta masculina de Apucarana conquistou nesse domingo (27/11) no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), a medalha de bronze na modalidade de futsal pela fase estadual dos 64º Jogos Abertos do Paraná (JAP´s), ao derrotar o time do Umuarama pelo placar de 3 a 2. O título do futsal masculino em Apucarana ficou com Marechal Cândido Rondon que na final venceu Laranjeiras do Sul por 5 a 2.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac enalteceu a medalha conquistada por Apucarana. “Os nossos jogadores de futsal fizeram bonito nos Jogos Abertos do Paraná e ficaram entre os melhores colocados da modalidade derrotando o forte time de Umuarama que disputa o Campeonato Paranaense da Série Ouro e a Liga Nacional. Foi um belo resultado alcançado nesse domingo, mostrando que o nosso futsal voltou a ser respeitado no estado. Destaco ainda que Apucarana fechou com sucesso a temporada dos Jogos Oficiais do Estado, com a competição na cidade sendo realizada em três finais de semana no mês de novembro”, frisa o prefeito Junior da Femac.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, comemorou muito o bronze no futsal. “A equipe de Apucarana está de parabéns, pois chegou na reta final dos JAP´s e venceu um dos melhores times do estado que é o Umuarama. Na classificação geral dos jogos ficamos em oitavo lugar com 130 pontos, conseguindo essa pontuação em 12 modalidades”, disse o professor Grillo.

continua após publicidade .

Na vitória por 3 a 2 sobre o Umuarama os gols de Apucarana foram marcados por Luan, Thiago Feltrin e Érico. Também jogaram na competição, com o comando do técnico Márcio Rinaldo, os atletas Maikon Gaburro, Adryan, Danilo, Sabará, Guilherme, Kauan, Soldado, Lucas Hirose, Mateus Cabo e Thiago Feltrin.

Nos jogos anteriores a equipe apucaranense venceu Cafeara por 2 a 0 e Tapejara por 6 a 2 (fase de classificação) e perdeu por 2 a 0 para Laranjeiras do Sul (semifinal).

MARINGÁ É CAMPEÃ GERAL

continua após publicidade .

Encerrada nesse final de semana a fase estadual dos 64º JAP´s, em Apucarana, Maringá foi campeã geral da competição com 480 pontos, seguida por Cascavel (353), Foz do Iguaçu (333), Toledo (267) e Londrina (217).

Na terceira e última etapa, que aconteceu nessa sexta-feira, sábado e no domingo, Maringá ficou em primeiro lugar nas modalidades de handebol (masculino e feminino), handebol de praia (f), tênis (m e f), voleibol (f) e xadrez (m). Londrina foi campeã no basquetebol (m), futsal (f) e no tênis de mesa (m), enquanto Paranaguá obteve a primeira colocação no handebol de praia (m) e no tênis de mesa (f).

Os outros campeões da terceira etapa foram: basquetebol (f), Foz do Iguaçu; futebol sete, Capanema; futsal (m), Marechal Cândido Rondon; voleibol (m), Araucária; e xadrez (f), Siqueira Campos.

continua após publicidade .

Nas etapas anteriores dos JAP´s em Apucarana, aconteceram as modalidades de ginástica rítmica, badminton (m e f), rugby (m e f), natação (m e f), ciclismo (m e f) e vôlei de praia (m e f).

Em Apucarana, durante três finais de semana, competiram mais de 4 mil atletas de 95 cidades do estado. Os JAP´s estão na 64ª edição e são uma realização do Governo do Estado do Paraná, por meio da Superintendência Geral do Esporte, com a competição contando com apoio da Prefeitura de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News