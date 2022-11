Futsal masculino: Apucarana não sobe para série ouro

Da Redação

O Sicoob Danēs Apucarana terminou o campeonato na quarta colocação.

Não foi dessa vez que o Sicoob Danēs Apucarana conseguiu o acesso para o Campeonato Paranaense da Série Ouro. Nesse sábado (19) a equipe foi eliminada da Série Prata no jogo de volta da fase semifinal.

Derrota no tempo normal por 3 a 2 para o Mangueirinha e empate por dois gols na prorrogação. Com isso, o time do sudoeste do estado se classificou para a final e ganhou a vaga para a Série Ouro de 2023.

Na partida de ida, Apucarana havia vencido por 4 a 1 no Lagoão. A disputa do título será entre Mangueirinha e São Miguel, que neste sábado eliminou o Coronel Vivida. O Sicoob Danēs Apucarana terminou o campeonato na quarta colocação.

