Futsal feminino de Apucarana vence e avança para a semifinal

Equipe apucaranense derrotou o Irati por 4 a 0 no Lagoão

Ao derrotar o time do Wisa/RT Company/Irati pelo placar de 4 a 0 nesse sábado (1º), no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), a Associação de Futsal Feminino de Apucarana (AFFA) se classificou para a fase semifinal do Campeonato Paranaense da Série Prata. Na partida de ida das quartas de final, realizada no dia 24 de setembro, no Ginásio de Esportes Batatão, as apucaranenses também haviam vencido por 8 a 4.

Agora na fase semifinal do Estadual em jogos de ida e volta, a AFFA enfrentará o Colombo, que eliminou o São Miguel do Iguaçu. Na outra semifinal o Rio Branco, de Paranaguá, jogará contra a Uniguairacá, de Guarapuava. Os classificados nesses confrontos garantem vaga para a final e carimbam o passaporte para o Campeonato Paranaense da Série Ouro de 2023.

“Foi mais uma grande vitória da equipe de Apucarana na Série Prata, mais uma fase vencida no campeonato. O time segue firme no seu objetivo que é alcançar a elite do futsal feminino no Estado. As nossas meninas e a comissão técnica estão de parabéns pela campanha que estão fazendo na temporada”, destaca o prefeito Junior da Femac.

No duelo nesse sábado à noite no Ginásio de Esportes Lagoão, os gols da equipe do técnico Adenilsom de Souza, o Like, foram marcados por Thaynara, Andreia e Giovana Souza (2). Também atuaram pela AFFA as atletas Barbosa, Liliane, Bruna, Fabrícia, Érika e Emily.

Os jogos da fase semifinal da Série Prata acontecerão nos dias 15 e 23 de outubro em Colombo e Apucarana, respectivamente. Os horários ainda serão definidos pela Federação Paranaense de Futebol de Salão (FPFS), promotora da competição.

Na primeira fase do campeonato, AFFA e Colombo se enfrentaram no dia 31 de julho no Ginásio de Esportes Lagoão, com a equipe apucaranense vencendo por 4 a 0, com gols das jogadoras Érika (2) e Andreia (2).

