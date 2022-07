Futsal Feminino de Apucarana sofre segunda derrota no campeonato

Da Redação

Equipe é líder da Série Prata do Campeonato Paranaense

Depois de uma série invicta de seis jogos na Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal, a equipe feminina de Apucarana sofreu, na noite de sábado (16), sua segunda derrota na competição, em jogo realizado fora de casa, contra o Chopinzinho, no Ginásio Deonisto Debona. A partida foi válida pela penúltima rodada da primeira fase.

O treinador Adenilsom de Souza disse que a parte física prejudicou a equipe durante o jogo. "No primeiro tempo fomos bem, estávamos ganhando de 1 a 0, o time estava bem, mas aí entra a questão física, cansaço, e 'faltou perna' e a parte técnica. Tomamos um gol de um erro individual e um de falta, que a bola desviou. Mas tiramos uma lição positiva para o jogo para seguir amadurecendo para a competição", contou.

Agora resta apenas uma rodada para o fim da primeira etapa, de pontos corridos. O time, que tem 27 pontos, ainda luta para assegurar a primeira colocação. O Umuarama briga pela liderança na última rodada, com seus 25 pontos somados.

A próxima partida do Associação de Futsal Feminino de Apucarana (AFFA) será contra o Colombo, no dia 31 de julho, às 19h, no Ginásio Lagoão.

