Futsal feminino de Apucarana quer apoio da torcida na final, no Lagoão

Em dois confrontos, a AFFA disputa o título do Campeonato Paranaense da Série Prata

Ginásio de Esportes Lagoão lotado em apoio à equipe da Associação Feminina de Futsal de Apucarana (AFFA) que disputa o título do Campeonato Paranaense da Série Prata no dia 19 de novembro. Com esse objetivo, uma estratégia de divulgação para atrair um grande público a partida foi definida nessa quarta-feira (9), em reunião entre o prefeito Junior da Femac, o técnico do time, professor Adenilsom de Souza, o Like, e o presidente da Associação Feminina de Futsal de Apucarana, Diego Favaro Soares.

“Estamos convidando os apucaranenses para lotar o Lagoão e empurrar nosso time para conquista deste título inédito. Será uma grande festa esportiva com entrada gratuita e sorteio de brindes em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana”, conclama o prefeito Junior da Femac.

Em dois confrontos, a AFFA disputa o título do Campeonato Paranaense da Série Prata contra o Rio Branco Sport Club, de Paranaguá. O primeiro jogo da final será realizado no próximo sábado (12), às 19h30, no Ginásio de Esportes Albertina Salmon, em Paranaguá. A segunda partida, que define o título da competição, está marcada para o próximo dia 19, às 20 horas, no Ginásio de Esportes Lagoão.

Na fase semifinal da Série Prata, o time apucaranense eliminou o Colombo Futsal, enquanto o Rio Branco desclassificou a Uniguairacá, de Guarapuava.

Na fase inicial da competição estadual, pela segunda rodada no Litoral do Estado, a AFFA venceu o Rio Branco por 1 a 0, com gol de Thaynara.

Também disputaram o campeonato de 2022 as equipes do Umuarama, Toledo, Foz do Iguaçu, Chopinzinho, Castro, Irati, Arapongas, Ivaiporã e São Miguel do Iguaçu.

