Futsal feminino de Apucarana joga no Lagoão valendo vaga na Série Ouro

Para alcançar o tão sonhado objetivo, a equipe apucaranense precisa vencer no tempo normal

Em partida válida pela rodada de volta da fase semifinal do Campeonato Paranaense da Série Prata, a equipe adulta da Associação Feminina de Futsal de Apucarana (AFFA) jogará neste domingo (23), a partir das 16 horas, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), contra o time do Colombo, na busca da vaga para a final e consequentemente para o acesso da Série Ouro no próximo ano. A entrada é gratuita.

Para alcançar o tão sonhado objetivo, a equipe apucaranense precisa vencer no tempo normal, tendo a vantagem do empate na prorrogação, isso porque tem melhor campanha durante toda a competição estadual, que foi iniciada com presença de 13 agremiações. No jogo de ida, realizado no último domingo à tarde no Sul do Estado, o Colombo venceu a AFFA pelo placar de 3 a 1.

O prefeito Junior da Femac deseja sucesso ao time e que a vaga seja conquistada no Lagoão. “Estamos torcendo muito para que a meta seja alcançada e convocamos toda a comunidade para prestigiar e incentivar as nossas meninas nesse jogo decisivo. Elas merecem todo o nosso apoio pela campanha que estão fazendo no campeonato”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O técnico Adenilsom de Souza, o Like, disse que a equipe está focada. “Temos uma grande decisão no próximo domingo à tarde, é um jogo importantíssimo para que possamos fazer história e colocar o futsal feminino de Apucarana no lugar que realmente merece que é a Série Ouro. Agradeço o apoio do prefeito Junior da Femac, do secretário de Esportes, José Marcelino, o Grillo, e a todos que acreditam no nosso projeto”, disse o técnico Like.

O secretário municipal de Esportes, professor Grillo, está confiante a acredita no acesso. “Nosso time perdeu na primeira partida, mas tem um elenco muito forte e jogando em casa tem tudo para se classificar e, assim fazer a festa com a torcida, que com certeza estará no Lagoão dando força e incentivo", frisa o professor Grillo.

Para a partida decisiva no domingo, o treinador Like relacionou as jogadoras Giovana Barbosa, Fabiane, Emyli, Juliana, Thaynara, Giovana Souza, Andreia, Erika, Bruna, Fabrícia e Liliane.

O classificado do duelo em Apucarana disputará a final do Campeonato Paranaense da Série Prata contra o vencedor do confronto entre Rio Branco e Uniguairacá, de Guarapuava, que se enfrentam neste sábado (22), às 19h30, no Ginásio de Esportes João Hélio Alves, em Paranaguá. Na partida de ida, em Guarapuava, a Uniguairacá venceu por 3 a 1.

