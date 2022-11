Futsal feminino de Apucarana joga final neste sábado no Lagoão

Da Redação

Associação de Futsal Feminino de Apucarana (AFFA)

O Ginásio Lagoão será palco, na noite deste sábado (19), da final da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino. O Apucarana joga contra o Rio Branco Sport Club, de Paranaguá, às 20 horas, e espera uma grande quantidade de torcedores apoiando na decisão.

A equipe da Associação de Futsal Feminino de Apucarana (AFFA) foi derrotada no jogo da ida e precisa vencer por qualquer placar para levar a partida à prorrogação, etapa que poderá jogar por empate para se sagrar campeão, por conta do critério de melhor campanha do campeonato. As duas equipes já estão garantidas para a Série Ouro em 2023.

De acordo com o técnico Like, foram até aqui 14 jogos, com 12 vitórias e apenas duas derrotas, sendo que nos jogos realizados em casa o time teve 100% de aproveitamento. “No jogo de Paranaguá, tivemos o desfalque de algumas jogadoras que não puderam se fazer presentes. As meninas não recebem para jogar, são amadoras ainda e buscam conciliar a atividade com o emprego. A nossa realidade é diferente do futsal masculino, inclusive na questão da torcida. Quem vai assistir normalmente é o pai, a mãe, o namorado ou outro membro da família. Por isso, estamos conclamando a população para que lote o Lagoão, pois elas precisam desse calor, desse incentivo, para a gente poder reverter o resultado”, pede Like.

A entrada para assistir o confronto é gratuita. O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, afirma que cerca de 20 brindes serão sorteados no intervalo da partida. “A entrada será gratuita e conseguimos viabilizar junto ao comércio mais este incentivo para garantir um ginásio lotado. A Acia entende que o esporte divulga o nome da cidade e também tem um importante papel social, através do trabalho de base que é feito visando a revelação de atletas”, frisa Faganello.

