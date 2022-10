Futsal feminino de Apucarana faz primeiro jogo da semifinal

Da Redação

O time faz o primeiro jogo fora de casa contra o Colombo, no Ginásio Rio Verde, às 16 horas

A semifinal para a Associação de Futsal Feminino de Apucarana (AFFA), na Série Prata do Campeonato Paranaense, acontecerá neste próximo domingo (16). O time faz o primeiro jogo, fora de casa, contra o Colombo, no Ginásio Rio Verde, às 16 horas.

O treinador da equipe, Adenilsom de Souza, o Like, diz ir confiante à decisão. "Nosso time tem mostrado qualidade no transcorrer da competição, tivemos algumas dificuldades, mas num contexto geral foi de aprendizado e conseguimos impor nosso sistema de jogo", disse o comandante, que obteve dez vitórias em doze partidas disputadas na primeira fase.

O Apucarana teve a melhor campanha do campeonato e, por isso, tem a vantagem de decidir o jogo da volta em casa. No entanto, Like vê o confronto equilibrado e espera o Colombo um adversário forte dentro de seus domínios. "Elas tem muita facilidade no contexto de mando quadra, fazem muito bem isso, surpreendeu várias equipes, inclusive o último adversário foi o São Miguel, que eu acreditava que passaria, pelo plantel que é mais experiente, então temos que tomar cuidado", comentou.

Nas quartas de finais, as apucaranenses eliminaram o Irati pelo placar agregado de 12 a 4, vendendo as duas partidas. A equipe de Colombo também foi melhor que o São Miguel nos dois jogos e eliminou o adversário pelo agregado de 9 a 7.

O segundo jogo da semifinal vai ocorrer no dia 23 de outubro, no Ginásio Lagoão, às 16h. Quem passar, avança à final e se classifica ao Feminino Ouro do Paranaense do próximo ano. A outra semifinal é disputada por Guarapuava e Rio Branco, que já fizeram o primeiro jogo que acabou em 3 a 1 para o time guarapuavano.

