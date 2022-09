Futsal feminino de Apucarana estreia no mata-mata da Série Prata

Da Redação

O jogo de volta entre as equipes acontecerá no dia 1º de outubro, no Ginásio Lagoão, às 19h30

A Associação de Futsal Feminino de Apucarana (AFFA) estreia neste sábado (24) na fase final da Série Prata do Campeonato Paranaense. A equipe faz o primeiro jogo das quartas de finais fora de casa contra o time de Irati, no sudeste do Paraná, no Ginásio Batatão, às 20h.

Enquanto as apucaranenses não precisaram jogar as oitavas de final da competição, por terem terminado em primeiro lugar na primeira fase, o adversário precisou passar pela equipe do Toledo, vencendo pelo placar agregado de 11 a 9.

O treinador Adenilsom de Souza terá à disposição as atletas: Fabiane da Silva, Juliana Guerreiro, Emyli Rigler, Thaynara Silva, Giovana de Souza, Andreia Santos, Erika Gislaine, Bruna Hosoya, Giovana Barbosa, Fabricia Soares, Raely dos Santos e Liliane Aparecida.

O jogo de volta entre as equipes acontecerá no dia 1º de outubro, em Apucarana, no Ginásio Lagoão, às 19h30.

Confira a campanha da equipe na Série Prata

Apucarana 7 x 2 Toledo

Rio Branco 0 x 1 Apucarana

Apucarana 6 x 0 Arapongas

Apucarana 5 x 2 Guarapuava

Umuarama 2 x 1 Apucarana

Foz do Iguaçu 1 x 3 Apucarana

Apucarana 6 x 2 São Miguel

Irati 2 x 4 Apucarana

Castro 1 x 3 Apucarana

Apucarana 16 x 3 Ivaiporã

Chopinzinho 2 x 1 Apucarana

Apucarana 4 x 0 Colombo

