Da Redação

Futsal feminino de Apucarana estreia neste domingo (24)

Neste domingo (24), a equipe adulta de Futsal Feminino de Apucarana fará a sua estreia no Campeonato Paranaense da Série Prata, às 16h no Complexo Esportivo Áureo Caixote, contra a equipe de Toledo.

continua após publicidade .

A competição de 2022 terá a presença de 13 equipes. Na primeira fase, os times jogam entre si em turno único. Ao final desta fase, as oito equipes classificadas de 1º a 4º lugares estarão classificadas direto para a terceira fase, e as equipes classificadas de 5º a 12º lugares classificam-se para a segunda fase. A equipe classificada em 13º lugar estará desclassificada.

Na fase inicial da competição, a equipe realizará 12 jogos, sendo seis em Apucarana e seis fora de casa. O técnico Adenilsom de Souza, o Like, destaca que a equipe disputará o Campeonato Paranaense pela segunda vez. “Será a nossa segunda participação no campeonato, que será mais difícil do que no ano passado. Mesmo assim estou confiante e acredito no potencial das meninas para a disputa da temporada. Mantivemos a base de 2021, acertamos duas contratações deixando o nosso time mais fortalecido”, frisa Like.

continua após publicidade .

Foram contratadas a goleira Estefany e a ala Andreia, com passagens pelo Cianorte, clube que disputa o Campeonato Paranaense da Série Ouro. As outras jogadoras do elenco são Ana Guedes, Andressa, Bianca, Bruna, Daniele, Erika, Fabiane, Fabrícia, Giovana Barbosa, Govana Nayara, Juliana, Liliane, Thaynara, Verônica, Viviane, Emily, Raely e Queli.

Na competição do ano passado, a equipe apucaranense ficou em quinto lugar, com oito vitórias, dois empates e duas derrotas. O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, deseja sucesso na caminhada da equipe. “Estamos na torcida pelo time feminino na disputa do Paranaense, que fez boa campanha no ano passado e quase conseguiu o acesso. Tenho certeza que a equipe fará um bom campeonato, brigará para subir para o futsal de elite do Estado e com o total apoio do prefeito Junior da Femac", destacou o secretário.

Os demais jogos da equipe apucaranense na Série Prata são os seguintes:

continua após publicidade .

Dia 30 de abril, Rio Branco/Paranaguá x Apucarana;

Dia 8 de maio, Apucarana x Arapongas;

Dia 15 de maio, Apucarana x Uniguairacá/Guarapuava;

continua após publicidade .

Dia 21 de maio, Umuarama x Apucarana;

Dia 29 de maio, Foz do Iguaçu x Apucarana;

continua após publicidade .

Dia 5 de junho, Apucarana x São Miguel;

Dia 12 de junho, Apucarana x Ivaiporã;

Dia 18 de junho, Irati x Apucarana;

continua após publicidade .

Dia 25 de junho, Castro x Apucarana;

Da 16 de julho, Chopinzinho x Apucarana;

Dia 31 de julho, Apucarana x Colombo.

O time atualmente também disputa o Campeonato Regional de Ângulo e no mês de novembro participará da fase final dos 64º Jogos Abertos do Paraná (JAP's).





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.