Futsal feminino de Apucarana enfrenta Chopinzinho pela Série Prata

Equipe feminina durante treinamento no Ginásio Lagoão

A Associação de Futsal Feminino de Apucarana (AFFA) viaja para Chopinzinho, no sudoeste do Paraná, para a penúltima rodada da primeira fase da Série Prata do Campeonato Paranaense. Neste sábado (16), a ACEF Chopinzinho recebe a equipe apucaranense em casa, no Ginásio Deonisto Debona, com início da partida às 20 horas.

Caso o Apucarana vença, ou Umuarama e Colombo perca seus jogos, o time garantirá o primeiro lugar na fase de pontos corridos. Atualmente a equipe tem 27 pontos, cinco acima do segundo e terceiro colocado, que possuem 22 pontos cada. Já o time da casa se encontra na sexta posição, com 18 pontos somados.

A equipe de Adenilsom de Souza vai para o jogo com as atletas Giovanna, Fabrícia, Erika, Giovana, Andreia, Ana Beatriz, Estefany e Juliana.

Já classificado para a fase de mata-mata, a AFFA vai pular direto para a terceira fase da competição por ter garantido o G-4 nos pontos corridos.

