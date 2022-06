Futsal feminino de Apucarana disputa título regional

Da Redação

A equipe da Associação de Futsal Feminino de Apucarana disputará nesta sexta-feira (03/06), a partir das 21 horas, no Ginásio Municipal de Esportes Antônio Benavides, em Ângulo (Norte do Estado), contra o time de Cruzeiro do Sul, o título do Campeonato Regional, competição que vem sendo promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Ângulo.

Para chegar a final do campeonato a equipe apucaranense, treinada pelo professor Adenilsom de Souza, o Like, derrotou nessa terça-feira (31/05) o Iguaraçu/Munhoz de Melo por 7 a 0 pela fase semifinal. “Passamos por mais uma etapa e agora vamos em busca de mais uma conquista sempre respeitando os nossos adversários. A equipe está focada e terá força máxima na partida decisiva”, disse o treinador Like.

Antes do confronto nesta sexta-feira à noite, as apucaranenses haviam vencido as equipes do Floraí, Lobato e da Hipercasa/Maringá (primeira fase) e Terra Rica (quartas de final).

O prefeito Junior da Femac deseja sucesso ao time na final em Ângulo. “É com muita alegria que a nossa equipe lutará por mais um título no futsal feminino. Estamos na torcida para que a primeira posição venha para a cidade e que o time também continue liderando o Campeonato Paranaense”, destaca o prefeito Junior da Femac.

O Secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, enalteceu a campanha no Regional. “A equipe de Apucarana vive uma grande fase na temporada, pois lidera o Paranaense e disputa mais um título regional. Acredito no potencial das meninas que têm todas as condições de ganhar a taça em Ângulo”, frisa o professor Grillo.

Na decisão a equipe de Apucarana contará com as jogadoras Estefany, Ana Guedes, Emyli, Bruna, Thaynara, Giovana, Andreia, Fabrícia, Erika e Fabiane. Além de Like, a comissão técnica conta com Luis Felipe de Andrade, Andressa Figueiredo, Thaisa Figueiredo e Amanda Severo Maciel.

A equipe de Apucarana também está participando do Campeonato Paranaense da Série Prata e lidera a competição com 15 pontos. No domingo (29/05) pela sexta rodada da primeira fase o time do treinador Like obteve a quinta vitória ao derrotar o Foz do Iguaçu por 3 a 1, no Ginásio de Esportes Costa Cavalcanti em Foz do Iguaçu.

Já no próximo domingo (05/06), pela sétima rodada, às 16 horas, no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão), o Apucarana recebe a Uniguaçu/São Miguel do Iguaçu, que ocupa a segunda colocação no campeonato com 13 pontos. fonte: Reprodução