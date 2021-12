Da Redação

Futsal feminino de Apucarana conquista título regional

A equipe feminina adulta de Apucarana conquistou neste domingo (19/12) no Recanto Futsal, em Arapongas, o título do Campeonato Regional, que reuniu times de sete municípios do Estado. Com o comando do professor Adenilson de Souza, o Like, o time apucaranense foi campeão com cinco vitórias, marcando 15 gols e levando apenas 3. Participaram agremiações de Apucarana, Arapongas, Cambira, Cambé, Londrina, Sertanópolis e São Pedro do Ivaí.

Na primeira fase do Campeonato Regional, Apucarana derrotou o Mald, de Arapongas, por 4 a 1 e a Fúria, de Cambira, por 2 a 0. Nas quartas de final, as apucaranenses ganharam da Tapeçaria Paraná, de Arapongas, por 5 a 1 e na semifinal venceram o Comando, de Londrina, por 2 a 1. Já na final da competição, nova vitória sobre o Mald pelo placar de 2 a 0.

Com patrocínio da Mersul Malhas e com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, a equipe foi campeã com as atletas Kelly, Daniele, Érica, Dani Pikachu, Giovaninha, Giovana Nayara, Bruna e Ronaldinha.

De acordo com Like, a goleira Kelly foi a menos vazada da competição e a pivô Ronaldinha foi uma das artilheiras com cinco gols. “Encerramos o ano com o pé direito, com mais uma conquista importante para o nosso futsal. Foi uma boa temporada e agora é dar uma descansada e já na segunda semana de janeiro começar a preparar o time para o Campeonato Paranaense da Série Prata”, disse o professor Like.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, parabenizou as meninas. “Elas estão de parabéns, pois foi um ano positivo para o futsal feminino da cidade. Chegaram em quinto lugar no Paranaense em sua estreia na competição, foram campeãs da fase regional dos Jogos Abertos do Paraná e agora conseguiram a primeira colocação no Regional. O trabalho vai continuar e com apoio e a torcida do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.