Futsal feminino: Apucarana visita o Castro pela Série Prata

Líder do Campeonato Paranaense da Série Prata, com 21 pontos, a Associação de Futsal Feminino de Apucarana (AFFA) jogará neste sábado (25), às 20 horas, em busca da oitava vitória na primeira fase da competição. No Ginásio Padre José Pagnacco, o adversário será o time de Castro, que ocupa a 12ª colocação no campeonato com 4 pontos. Se vencer nessa rodada, a equipe apucaranense ficará próxima da classificação para a segunda fase.

Treinado pelo professor Adenilsom de Souza, o Like, o time apucaranense vem de vitória no Estadual, pois no último sábado à noite derrotou o Irati por 4 a 2 no Ginásio Batatão. Os gols da vitória no Sul do Estado foram marcados por Andreia (3) e Liliane. “Vamos enfrentar um time que está na parte de baixo da tabela, mas fora de casa e com certeza será um adversário difícil de ser batido”, disse o treinador Like.

Após o duelo neste sábado restarão mais três jogos para o fechamento da primeira fase.

No dia 2 de julho no Ginásio de Esportes do Lagoão, Apucarana receberá a equipe de Ivaiporã, no dia 16 fora de casa enfrenta Chopinzinho e no dia 31 duelará também no Lagoão com o Colombo.

No Campeonato Paranaense, Apucarana tem sete vitórias e apenas uma derrota com 33 gols marcados e 11 sofridos.

A equipe da Associação de Futsal Feminino de Apucarana lidera a Série Prata, com 21 pontos, seguida por Umuarama 16; Rio Branco e Uniguairacá/Guarapuava 15; São Miguel do Iguaçu 14; Colombo 13; Chopinzinho 12; Irati 11; Toledo 8; Foz do Iguaçu e Arapongas 7; Castro 4; e Ivaiporã com 1.