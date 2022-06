Futsal feminino: Apucarana vence o Castro por 3 a 1 na Série Prata

Da Redação

Time de Apucarana lidera a Série Prata com 24 pontos conquistados

A Associação de Futsal Feminino de Apucarana (AFFA) venceu por 3 a 1 o time de Castro pela Série Prata do Campeonato Paranaense. A partida, válida pela 10ª rodada da competição, aconteceu na noite de sábado (25), no Ginásio Padre José Pagnacco, em Castro, região dos Campos Gerais do estado do Paraná.

Os gols da vitória apucaranense foram marcados por Emyli e Erika (2). Além delas, participaram do confronto as atletas Juliana, Andreia, Liliane, Giovana, Fabrícia e Ana Guedes.

O comandante Adenilsom de Souza, o Like, comemorou a vitória fora de casa, mesmo com a equipe desfalcada. "Foi um jogo complicado para gente, fomos com apenas oito atletas, por questões pessoais das demais jogadoras. No começo tivemos dificuldade, mas quando os gols foram aparecendo, a partida ficou mais tranquila", comentou o treinador.

A vitória fez o time de Apucarana se manter com uma distância confortável na liderança do campeonato. São 24 pontos em nove jogos disputados (8ª rodada folgou). O vice-líder São Miguel Futsal tem 20. Restam apenas mais três rodadas para o fim da primeira fase.

O próximo jogo de Apucarana será em casa, no Ginásio Lagoão, contra o Ivaiporã Futsal. A partida acontece neste sábado (2), às 20h.

