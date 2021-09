Da Redação

Futsal feminino: Apucarana é eliminado na Série Prata

O time feminino do Sicoob Danês Apucarana foi eliminado da Série Prata, neste último sábado (18). Precisando vencer para conseguir se manter viva na competição, a equipe foi derrotada para o Marechal, no Ginásio Nei Braga, por 3 a 1 e não conseguirá mais alcançar a segunda colocação, restando apenas uma rodada e com uma diferença de cinco pontos.

continua após publicidade .

Próxima partida da equipe apucaranense será contra o Vila Funny, último colocado no grupo e também já eliminado do torneio. Com 10 pontos cada, Marechal e Romancini garantiram as vagas para a próxima etapa do campeonato.