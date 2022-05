Futsal: equipes de Apucarana jogam neste final de semana

Da Redação

As equipes de futsal feminina e masculina de Apucarana entram em quadra neste final de semana para mais uma rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal.

O Apucarana Futsal, equipe masculina, recebe no Lagoão o time de Toledo, às 18h30 deste domingo (22). Em sétimo lugar, o clube tem 10 pontos e tenta subir para cima da tabela diante do Toledo, quarto colocado com 16 pontos.

Os jogadores relacionados para a partida pelo técnico Márcio Rinaldo foram Gaburro, Cleison (estreante), Marinho, Rodrigo, Guilherme, Cabo, Preá, Lukinhas, Lourinho, Luan, Minatti, Pazinato, Lucas Hirose e Adrian.

Já a equipe feminina de Apucarana enfrenta fora de casa o Umuarama no Ginásio Amário Vieira da Costa, às 20h, neste sábado (21). O time lidera o campeonato e venceu todas as quatro rodadas disputadas. O adversário Umuarama tem apenas 3 pontos e está na nona posição.

O time de Adenilsom de Souza vai para o jogo com as atletas Giovana, Emuli, Fabricia, Erika, Thaynara, Giovana, Bruna, Andreia, Ana Beatriz, Estefany e Liliane.

“Nós estamos nos estruturando. Mantemos a base do último campeonato e está sendo muito importante nesse início de competição. Acredito que contra o Umuarama vai ser um grande jogo, criou-se uma rivalidade entre as equipes na última temporada, eles são uma equipe qualificada, então vai ser um bom teste para nós”, disse Adenilsom.