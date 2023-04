Futsal e vôlei de praia movimentam os JEP's nesta quarta-feira (5)

Da Redação

69º Jogos Escolares do Paraná (JEP's)

Com disputas das finais de futsal e da modalidade de vôlei de praia (masculino e feminino), prosseguem nesta quarta-feira (5), no Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão) e na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), respectivamente, os 69º Jogos Escolares do Paraná (JEP's), fase municipal, competição iniciada na última quinta-feira e que é realizada pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Apucarana, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE).

“Mais duas modalidades terminam nesta quarta-feira, com a competição tendo sequência na próxima semana com o atletismo na pista do Lagoão e com o tênis de mesa e o xadrez acontecendo no Centro da Juventude. A competição, que tem mais de 1.500 pessoas envolvidas, conta com o incentivo do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, destaca o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes.

Pelo futsal no Ginásio do Lagoão, às 8 horas, jogarão Santos Dumont e Antônio dos Três Reis de Oliveira no feminino A. Em seguida, às 9 horas, o Platão encara o Mater Dei no masculino B e às 10 horas, no masculino A, o Glorinha enfrenta o São José. As três partidas são válidas pela decisão de terceiro e quarto lugares. Às 11 horas, no feminino B, duelam Mater Dei e São José. Quem vencer fica com a taça de campeão.

À tarde na mesma praça de esportes serão disputadas as finais das categorias masculino A e B e feminino A. Os jogos marcados são os seguintes: 13 horas, Mater Dei x São José (F-A); 14 horas, São José x Glorinha (M-B); e às 15 horas, Platão x Mater Dei (M-A).

Já a rodada de vôlei de praia acontecerá nas duas quadras da AABB, a partir das 8 horas, com confrontos pelas categorias masculina A e B e feminina A e B.

CAMPEÕES – Nessa terça-feira (04/04), no Complexo Esportivo Estação Cidadania e no Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio do Colégio São José, foram conhecidos os campeões do voleibol feminino B e masculino A e do basquetebol masculino A e B e feminino A e B.

No “Estação Cidadania”, a equipe feminina B de voleibol do São José foi campeã ao derrotar o Antônio dos Três Reis de Oliveira por 3 sets a 0. O time masculino A de voleibol também do São José obteve a primeira colocação ao vencer o Glorinha por 3 sets a 0.

O Colégio Platão conquistou nessa terça-feira pela manhã o título das quatro categorias na modalidade de basquetebol derrotando o Colégio São José.

Os campeões das modalidades coletivas na categoria A em Apucarana carimbaram o passaporte para a fase regional que ocorrerá de 5 a 10 de maio em Borrazópolis. Já as equipes primeiras colocadas na categoria B se credenciaram a participar da fase final dos JEP´s de 4 a 12 de agosto em Apucarana.

