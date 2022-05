Futsal do Platão é campeão na fase regional do JEP's

Da Redação

A equipe B (jogadores de 12 a 14 anos) do Colégio Platão de Apucarana venceu o time da Escola Santa Maria, de Jandaia do Sul, e foi campeã da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná (JEP's). O campeonato, disputado em Marumbi e Kaloré, começou no último dia 26 e teve a final na manhã desta terça-feira (31).

A decisão aconteceu no Ginásio de Esportes Birão, em Marumbi. Os apucaranenses ganharam por 3 a 1 sobre Jandaia do Sul e garantiram a classificação para a próxima fase do JEP's.

A equipe do treinador Lucas Tipão foi a quadra com Miguel Almeida, Lucas Belini, Vitor Emanuel (Jamiuk), João Soares (Loiro), Matheus Rosseti (Chiclete), Felipe Gabriel (Japonês), João Pazine, Lucas Rodrigues, Murilo Novelli e Matheus Henrique.

O time representante de Apucarana enfrentou as equipes de Borrazópolis, Cruzmaltina, Marumbi, Marilândia do Sul (quartas), Cambira (semi) e Jandaia do Sul (final). Kaloré, Arapongas, Sabáudia, Rio Bom e Mauá da Serra também participaram da fase.

Com a conquista, o time avança para a Fase Macrorregional, que vai acontecer em Ibiporã, entre os dias 15 e 19 de junho.