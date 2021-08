Da Redação

Futsal de Apucarana vence no feminino e masculino

As equipes masculina e feminina do Sicoob Danês Apucarana venceram seus adversários no último sábado (31), pela Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal, no Ginásio Lagoão.

continua após publicidade .

O time masculino fez o primeiro jogo do final de semana e ganhou do Mariópolis por 3 a 1. Com a vitória, saltou para a quinta posição do campeonato e agora tem 21 pontos em 13 partidas disputadas. Os gols foram marcados por Bruno (2) e Luan.

O resultado fez o Apucarana abrir 12 pontos de vantagem para o São Lucas, primeiro time fora da zona de classificação.

continua após publicidade .

Horas depois foi a vez da equipe feminina vencer no Ginásio Lagoão. Pelo último jogo da segunda fase da Série Prata, as jogadoras do time apucaranense venceram o Arapongas por 2 a 0 e garantiram a melhor campanha da primeira etapa do campeonato. Juliana e Giovana marcaram os gols da partida.

O Apucarana finaliza a primeira fase com seis vitórias em seis jogos. Agora, enfrenta o Os Bruxos, o AACC e o Romancini pelo grupo E.