Futsal de Apucarana conhece adversário para o Paranaense; saiba quem é

Na primeira fase do Campeonato Paranaense da Série Prata, a AFFA realizou 12 jogos

A Prefeitura Municipal de Apucarana, nesta sexta-feira (02), informou que a Associação de Futsal Feminino de Apucarana (AFFA) terá o time do Irati como adversário nas quartas de final do Campeonato Paranaense da Série Prata. Melhor equipe na primeira fase da competição estadual, com 30 pontos, a AFFA jogará nos dias 10 e 25 de setembro.

No sábado (10), às 20h, a partida ocorrerá no Ginásio de Esportes Batatão, no município de Irati, enquanto no dia 25 de setembro, domingo, às 16h, o jogo será realizado no Ginásio Municipal José Antônio Basso (Lagoão), em Apucarana.

O professor Adenilsom de Souza, o Like, disse que a primeira fase já faz parte do passado e que agora a equipe iniciará uma nova competição. “Estamos entrando na fase de mata mata e temos que ter a atenção redobrada, pois todas as equipes que chegaram até aqui têm qualidade e com certeza só teremos jogos difíceis na sequência da competição”, destaca Like.

O secretário Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, enalteceu o trabalho do time no campeonato. “A equipe vem fazendo uma ótima campanha, segue invicta em casa e está focada na busca do acesso para a Série Ouro do próximo ano, sempre contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Grillo.

Na primeira fase do Campeonato Paranaense da Série Prata, a AFFA realizou 12 jogos, com dez vitórias e duas derrotas. O time marcou 57 gols e sofreu 17. As jogadoras Andreia com 14 gols e Thaynara com 11 são as principais artilheiras da agremiação apucaranense no Estadual.

Na fase inicial do campeonato pela nona rodada, a AFFA venceu o Irati por 4 a 2, com gols de Andreia (3) e Liliane. O jogo aconteceu no Ginásio de Esportes Batatão.





Confira a campanha da equipe na Série Prata

Apucarana 7 x 2 Toledo

Rio Branco 0 x 1 Apucarana

Apucarana 6 x 0 Arapongas

Apucarana 5 x 2 Guarapuava

Umuarama 2 x 1 Apucarana

Foz do Iguaçu 1 x 3 Apucarana

Apucarana 6 x 2 São Miguel

Irati 2 x 4 Apucarana

Castro 1 x 3 Apucarana

Apucarana 16 x 3 Ivaiporã

Chopinzinho 2 x 1 Apucarana

Apucarana 4 x 0 Colombo



Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

