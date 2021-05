Futsal: Apucarana joga neste sábado em busca da liderança

Continua após publicidade

O Sicoob Dânes Apucarana joga na tarde deste sábado (29), às 17 horas, contra o Fazenda Futsal, pela sexta rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal. A partida será fora de casa em Fazenda Rio Grande, no Ginásio Gurizão.

Segundo a diretoria, a comissão técnica e os jogadores viajam na manhã de sábado para o confronto.

O Apucarana vem de vitória na rodada passada por 5 a 4 contra o Mariópolis e ocupa a terceira posição na tabela com 10 pontos. O Fazenda Futsal perdeu por 3 a 0 em casa na quinta rodada para o Guarapuava e é o vice-lanterna da competição com apenas três pontos.

Apesar da terceira colocação, a equipe apucaranense se encontra com um ponto a menos para o líder Mangueirinha e com a mesma pontuação do vice-líder Guarapuava. Dependendo da combinação de resultados o Apucarana pode assumir a liderança do campeonato neste final de semana.