Futsal: Apucarana feminino e masculino vencem seus jogos

As equipes masculina e feminina do Sicoob Dânes Apucarana venceram neste último final de semana, pela Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal.

Pela quinta rodada o time masculino ganhou, mas perdeu posição na tabela de classificação. Em jogo de nove gols, o Apucarana venceu por 5 a 4 o Mariópolis fora de casa no último sábado (22). O time chegou a 10 pontos, mas como o Guarapuava venceu seu confronto por 3 a 0, pelo saldo de gols a equipe apucaranense caiu para terceiro lugar.

Já a equipe feminina goleou o Itambé por 6 a 1, também no último sábado (22), e segue líder do grupo C com seis pontos. Essa foi a segunda rodada do campeonato feminino. Nas duas partidas o Apucarana marcou um total de 12 gols em seus adversários.

A próxima partida do Sicoob Dânes Apucarana masculino será no dia 29 de maio, às 19h30, contra o Fazenda Futsal, no Ginásio Gurizão, em Fazenda Rio Grande.

O feminino jogará contra o Arapongas, no dia 12 de junho, às 19 horas, no Ginásio Mauro Cassistas, na cidade dos pássaros.