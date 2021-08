Da Redação

Futsal: Apucarana enfrenta o Medianeira neste sábado

Neste próximo sábado (7), o Sicoob Danês Apucarana jogará contra o Medianeira pela 12ª rodada da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal. A partida estava marcada para ocorrer no último dia 10 de julho, mas três atletas da equipe apucaranense testaram positivo para a covid-19 e, por medidas de segurança, o confronto foi adiado. O jogo acontece às 18 horas, no Ginásio Lagoão.

Vindo de duas vitórias consecutivas, contra o Fazenda Futsal e o Mariópolis, o Apucarana ocupa a quinta colocação na tabela de classificação, com 21 pontos. O adversário Medianeira se encontra na terceira posição, com 25 pontos.

A equipe do treinador Reginaldo Silva terá a volta de Rodrigo, que cumpriu sua suspensão na rodada passada. A última partida entre os times, pelo primeiro turno do campeonato, terminou com goleada por 6 a 2 para o Apucarana Futsal.

Outros seis clubes da competição também disputam partidas neste sábado, mas pela 15ª rodada.