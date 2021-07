Da Redação

Futsal: Apucarana enfrenta líder da Série Prata neste sábado

Neste sábado (24), o Sicoob Danês Apucarana enfrenta o líder da Série Prata do Campeonato Paranaense de Futsal, o APAF. O jogo, válido pela 13ª rodada da competição, acontece em Paranaguá, no Centro de Iniciação Esportiva (CIE) Hélio Alves, às 18 horas.

Longe de seu adversário na tabela de classificação, o Apucarana se encontra na sétima posição, com 15 pontos somados em 10 partidas.

Agora no segundo turno do campeonato, os times se enfrentaram pela primeira vez no Ginásio Lagoão, onde o time apucaranense foi derrotado pela equipe do litoral pelo placar de 2 a 1.