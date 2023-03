Futsal: 1ª rodada da fase municipal do JEP's tem 61 gols marcados

Da Redação

Jogos aconteceram no Lagoão e no Áureo Caixote

Com a disputa de dez jogos e a marcação de 61 gols, com média de 6,01 gols por partida, teve início nessa quinta-feira (30), em Apucarana, a modalidade de futsal da fase municipal dos 69º Jogos Escolares do Paraná (JEP's), competição promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura, em parceria com o Núcleo Regional de Educação (NRE). Foram realizados cinco confrontos no Ginásio de Esportes José Antônio Basso (Lagoão) e cinco no Complexo Esportivo Áureo Caixote.

“O futsal começou com uma boa média de gols, tivemos alguns placares elásticos e com equipes que mostraram qualidade em quadra. Nesta sexta-feira foi iniciado o voleibol e na próxima semana teremos as disputas do basquetebol e do vôlei de praia, modalidade que é novidade na fase municipal, que tem o incentivo do prefeito Junior da Femac e do vice-prefeito Paulo Vital”, destaca o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

No Ginásio do Lagoão, pelo feminino “A”, o Colégio Mater Dei venceu o Colégio Tadashi Enomoto pelo placar de 10 a 3 e Colégio Santos Dumont e Colégio Polivalente empataram por um gol. Na mesma praça esportiva, pelo masculino “A”, Colégio Heitor Furtado e Colégio Nossa Senhora da Glória ficaram no 1 a 1, o Mater Dei derrotou o Tadashi Enomoto por 9 a 1 e o Polivalente bateu o Santos Dumont por 4 a 2.

No “Áureo Caixote” os resultados foram os seguintes: Colégio Osmar Guaracy Freire 1 x 4 Colégio Carlos Massaretto, Colégio Godomá de Oliveira 1 x 3 Colégio Izidoro Luiz Cerávolo, Colégio Platão 5 x 2 Colégio Agrícola Manoel Ribas, Colégio São José 5 x 0 Colégio Padre José Canale e Colégio Padre José de Anchieta 1 x 6 Colégio Nilo Cairo. Todas as partidas foram válidas no masculino “A”.

Nessa sexta-feira (31), no Ginásio de Esportes do Lagoão e no “Áureo Caixote”, com jogos nos períodos da manhã e da tarde, acontece à segunda rodada do futsal.

Também nessa sexta (31), no Complexo Esportivo Estação Cidadania, com oito partidas, ocorre a rodada inicial da modalidade de voleibol pelas categorias masculino “A” e “B” e feminino “A” e “B”.

O basquetebol começa na próxima segunda-feira (03/04), a partir das 8 horas, no Ginásio de Esportes Padre Mário Tésio do Colégio São José. O vôlei de praia tem a primeira rodada na próxima quarta (05/04), às 8 horas, com partidas na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB).

Já as modalidades de atletismo e tênis de mesa serão realizadas no dia 11 de abril, enquanto o xadrez acontecerá no dia 12. As três competições iniciam às 8h30. O atletismo será desenvolvido no Lagoão e o tênis de mesa e o xadrez ocorrerão no Centro da Juventude Alex Mazaron.

A fase municipal dos JEP s é promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte e do Núcleo Regional de Educação (NRE) e a realização da Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

