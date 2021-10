Futebol master de Apucarana garante vaga na final

Da Redação

Ao derrotar o time de Pitangueiras por 2 a 0 neste domingo (17-10), no Estádio João Lunardelli, em Porecatu (Norte do Estado), a equipe master de futebol de Apucarana garantiu a classificação para a final da fase regional do Paraná Bom de Bola, competição promovida pela Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo.

continua após publicidade .

A disputa do título na modalidade será no dia 31 de outubro, às 10h30, em Porecatu, contra Florestópolis, que na semifinal venceu Arapongas pelo placar de 2 a 0, em partida também realizada neste domingo (17-10).

Na vitória sobre o time de Pitangueiras os gols de Apucarana foram marcados pelos atacantes Carlos e Celsinho na etapa complementar.

continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, parabenizou a equipe pela vitória e pela classificação para a decisão do Paraná Bom de Bola. “Os nosssos atletas merecem todos os elogios, pois estão fazendo uma bela campanha na competição de futebol. Foi uma boa vitória e que dá confiança para a grande final. O prefeito Junior da Femac, que vem dando total apoio ao esporte, ficou feliz com mais uma vitória e com a vaga assegurada na final da competição”, destaca o professor Grillo.

CATEGORIA SUB-16 – Já a equipe de futebol sub-16 de Apucarana disputa a decisão de terceiro e quarto lugares do Paraná Bom de Bola no dia 30 de outubro, às 13h30, contra Rolândia, em jogo que ocorrerá no Estádio João Lunardelli, em Porecatu.A partida pela fase semifinal foi realizada neste sábado (16-10), também em Porecatu, com Apucarana perdendo por 1 a 0 para o time de Florestópolis.