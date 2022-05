Futebol de Apucarana fará quatro jogos no Paraná Bom de Bola

Da Redação

A Prefeitura Municipal de Apucarana divulgou que as equipes de futebol da cidade nas categorias sub-16 (masculino e feminino), sub-21 (masculino) e master 50+ jogarão no próximo final de semana pela segunda rodada da fase regional na 2ª edição do Paraná Bom de Bom.

Os jogos ocorrerão na sábado (14) e domingo (15), no campo do distrito do Sete de Maio e no Estádio Municipal Luiz Mareze, em Cambira.



No sábado, às 09h, pela categoria sub-16 masculino, Apucarana, que fará a sua estreia na competição, enfrentará o time de Bom Sucesso. Em seguida, às 10h45, na categoria sub-16 feminino, Apucarana joga contra Guaraci. As duas partidas serão disputadas no distrito de Sete de Maio. A equipe feminina de Apucarana disputará o segundo jogo no campeonato, pois na estreia perdeu na decisão por pênaltis para Centenário do Sul, após empate por dois gols no tempo normal.

No domingo (15), também no Sete de Maio, a partir das 09h, jogarão Apucarana e Jandaia do Sul pela categoria master 50+. Será a estreia da agremiação apucaranense no campeonato. No ano passado, na primeira edição da disputa, a equipe de Apucarana foi vice-campeã.

Também no domingo (15), no Estádio Luiz Mareze, às 10h45, pela categoria sub-21, Apucarana duela contra Guaraci. Na estreia da competição regional, dia 1º de maio, Apucarana goleou Porecatu pelo placar de 4 a 0.

O secretário municipal de Esportes, professor José Marcelino da Silva, o Grillo, acredita num bom desempenho das equipes apucaranenses nesta rodada do Paraná Bom de Bola. “O nosso futebol tem tradição e bons resultados nos Jogos Oficiais do Estado, sempre brigando por títulos nas fases regionais e finais, com a modalidade tendo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor Grillo.

A competição regional é promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.