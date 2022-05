Futebol de Apucarana avança no Paraná Bom de Bola

Da Redação

As equipes masculinas de futebol sub-16, sub-21 e master 50+, de Apucarana, venceram neste final de semana e se classificaram para a semifinal na fase regional do Paraná Bom de Bola, que está acontecendo em Cambira, competição que vem sendo promovida pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.

continua após publicidade .

Na próxima fase pelas categorias sub-16 e sub-21 os times apucaranenses enfrentarão as equipes de Florestópolis. Já o master 50+, de Apucarana, ainda aguarda o seu adversário. Na primeira fase da competição os apucaranenses ficaram em primeiro lugar em seus grupos.

Neste sábado (21), no fechamento da primeira fase, no Estádio Municipal Luiz Mareze, o sub-16 de Apucarana derrotou Bela Vista do Paraíso pelo placar de 1 a 0, com gol de João Pedro.

continua após publicidade .

Neste domingo (22), na mesma praça esportiva, pela categoria sub-21, os apucaranenses venceram Bom Sucesso por 3 a 1. No campo do distrito de Sete de Maio na categoria master 50+, a equipe de Apucarana goleou Pitangueiras por 5 a 1, com gols de Lezinho (3), Celsinho e Júlio Pacato.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, elogiou o desempenho das equipes em Cambira. “Os times de Apucarana fizeram um bom papel na primeira fase do Paraná Bom de Bola, se classificaram e agora seguem firmes e fortes em busca dos títulos nas três categorias. As equipes apucaranenses contam com apoio total do prefeito Junior da Femac”, destaca Grillo.

A rodada da semifinal nas três categorias está marcada para o dia 4 de junho, enquanto as finais ocorrerão no dia seguinte. Nos próximos dias, a organização do evento esportivo divulgará os horários e os locais das partidas decisivas.

continua após publicidade .

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.