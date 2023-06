Futebol amador: times brigam por vaga na semifinal da Copa Cunha Cruz

A Copa Cunha Cruz, torneio de futebol amador realizado em Apucarana, norte do Paraná, segue para sua fase final. Faltando apenas duas rodadas antes das semifinais, dois times já conseguiram se classificar e outras duas vagas estão em aberto.

As equipes que garantiram vaga na semifinal são do Escritório Iguaçú/Brindes Tic Tac e do Cunha Cruz FC. Ambas os times somam 21 pontos ganhos e lutam apenas pela primeira colocação da primeira fase.

Às outras duas vagas, quatro times estão na disputa: Esquema 10, com 18 pontos, MBS Peças, com 16, Lebi Construtora/CGM Vidros, com 13, e Cambira, com 12.

A competição faz parte do mesmo grupo que organiza a Copa da Amizade e é realizada pelo terceiro ano.

