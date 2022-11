Futebol amador: equipe do Pirapó é campeã da Liga de Maringá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A equipe do Pirapó/Multividros Apucarana foi campeã do Super Campeonato Regional Amador CIABEL 2022. O time recebeu o União, de Sarandi, no Estádio Giacomo Moreal, no distrito de Pirapó, e com o empate de 0 a 0 conquistou o título inédito da competição.

continua após publicidade .

A decisão contou com um público de mais de mil pessoas. O empate do jogo deu o título à equipe de Pirapó devido ao critério de desempate, por ter feito uma melhor campanha. A final contou com grandes jogadas e bolas na trave.

-LEIA MAIS: Nem todos são Brasil na Copa; moradores de Apucarana revelam torcida

continua após publicidade .

Os artilheiros da competição foram Wendel, do Santa Fé, e Luiz Sartori, do Pirapó Multividros. Ambos fizeram seis gols e cada um levou R$ 500 como premiação. A equipe apucaranense também teve o melhor goleiro, o Mário, e o melhor técnico, o Oscavo. Ambos receberam a premiação de R$ 1 mil.

Em janeiro de 2023, a liga deverá realizar a reunião arbitral do campeonato para o início de fevereiro.

Siga o TNOnline no Google News