Da Redação

Furtos marcam o domingo (20) em Apucarana e região

A Polícia Militar (PM), de Apucarana, registrou neste domingo (20) alguns furtos em Apucarana e Mauá da Serra. Um deles ocorreu na madrugada desta segunda-feira (21), no Jardim Ponta Grossa. O solicitante disse que um ladrão pulou o muro de sua residência e furtou roupas e ferramentas. A vítima foi orientada pelos policiais.

Outra ocorrência foi registrada logo em seguida nesta madrugada, por volta das 2h40, na Barra Funda, quando o solicitante informou que bandidos escalaram a parede do seu estabelecimento, entraram pelo telhado e levaram 10 maços de cigarro, 10 barras de chocolate e uma quantia em dinheiro.

O terceiro furto registrado em Apucarana ocorreu por volta das 23h30, no Jardim Interlagos. A equipe de vigilância particular notou o alarme da empresa disparado e acionou a PM. No local, foi verificado o arrombamento da parede lateral e o furto de caixas com camisetas, que foram abandonadas e recuperadas nos fundos do estabelecimento. A vítima foi orientada pelos policiais.

Pirapó

Outro furto ocorreu também neste domingo (20), no Pirapó. O solicitante informou aos policiais que saiu para ir à missa e quando voltou sua bicicleta não estava mais na sua casa.

De acordo com o boletim, os vizinhos da vítima disseram que viram um homem subindo no muro e levando o objeto. No entanto, não conseguiram conter o ladrão.

Marumbi

A PM também registrou um furto em Marumbi, neste domingo (20). Um morador da cidade disse aos policiais que estava dormindo e acordou após escutar um barulho vindo da porta da cozinha. Ao verificar, de acordo com o boletim, notou que o celular tinha sido furtado.

A PM realizou patrulhamento, mas ninguém foi localizado.