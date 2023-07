Furtos de veículos aumentam 36% nos municípios da região

A prática de furtos de carros, especialmente voltada para o desmanche e revenda de peças dos veículos, tem apresentado um aumento significativo em Apucarana e região. Somente considerando o período de janeiro a maio deste ano, foram registrados 169 crimes na região da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, responsável por 26 municípios do Vale do Ivaí. Isso representa um aumento de 36% com relação ao mesmo período do ano passado, ao qual foram totalizados um total de 124 furtos. Os dados são da Secretaria de Estado da Segurança (Sesp).

Dos 26 municípios da área da 17ª SDP, em 18 houve furto de veículos no período.Apucarana é a cidade da região que concentra a maior quantidade de casos e um aumento de 33,8% neste tipo de ocorrência nos primeiros cinco meses desse ano. Foram 91 furtos contra 68 casos no mesmo período do ano passado. Depois de Apucarana, Ivaiporã aparece com maior registro de furtos: 17, seguida de Cambira e Jandaia do Sul, com 9 casos cada, e Mauá da Serra (8).

De acordo com o delegado chefe da 17ª SDP de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, a preferência dos bandidos é justamente pelos modelos mais antigos. “A gente tem observado que são carros um pouco mais antigos. E nosso setor de investigação já está levantando essas informações. Nós estamos fazendo isso tanto pela quantidade de boletins de furtos, mas principalmente também pelos veículos que estão sendo recuperados aqui na cidade de Apucarana”, afirmou ele, destacando que muitos veículos encontrados em Apucarana foram furtados em outras cidades como Mandaguari, Jandaia do Sul, Cambira e Arapongas.

Por conta dos números, os policiais envolvidos nas investigações não descartam a ação de uma quadrilha especializada e até mesmo a participação de desmanches ilegais. No entanto, segundo o delegado Marcos, ainda é cedo para destacar alguma teoria.

“É precipitado afirmar isso agora, a gente ainda não tem informações, mas a gente acredita que exista uma rede receptadores de algumas peças desses veículos que estão sendo subtraídos”, ressaltou.

Cuidados que devem ser tomados

De acordo com o delegado Marcus Vinícius da Rocha Rodrigues, é recomendável que as pessoas fiquem atentas e tomem alguns cuidados para evitar a ação dos criminosos. Segundo ele, optar por garagens ou estacionamentos fechados, em vez de estacionar o veículo em locais públicos é uma boa alternativa. Em caso de impossibilidade de estacionar em locais fechados, é preferível escolher pontos com grande movimentação.

“Evitar deixar o carro pernoitar na rua, pois isso facilita a ação dos ladrões no período da madrugada e, se puder, colocar segredo no carro, ou algum dispositivo de segurança que dificulte a vida do indivíduo que está interessado em praticar esse tipo de crime”, acrescentou.

