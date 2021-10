Da Redação

Furto pode comprometer abastecimento de água em Apucarana

A Sanepar informou que devido ao furto de equipamentos elétricos no Poço 28, próximo ao Lago Jaboti, poderá haver desabastecimento de água em bairros da zona Oeste de Apucarana nesta terça e quarta-feira (19 e 20). As equipes de manutenção trabalham para repor os equipamentos, mas ainda não há previsão para conclusão do serviço.

A população deve fazer uso racional da água e adiar limpezas pesadas nos imóveis, lavagem de carros ou qualquer outra atividade que gere alto consumo.

Conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br