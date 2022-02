Da Redação

Furto no Parque Raposa afeta abastecimento de água na região

Na manhã desta quarta-feira (2), a Sanepar informou que, devido a mais uma ocorrência de furto na unidade do Sistema Raposa, ocorrido na noite desta terça-feira (1º), o abastecimento de água está comprometido em bairros da região Norte de Apucarana e no distrito Aricanduva, em Arapongas. Segundo a Polícia Militar (PM), foram levados cerca de 100 metros de fios de cobre do local.

Equipes de manutenção estão trabalhando, mas não há previsão de retomar a operação da unidade. A população deve priorizar higiene pessoal e alimentação, adiando atividades que demandem muita água.

Os principais bairros de Apucarana afetados nesta situação são os jardins Alvorada, Nakayama e Ouro Verde, núcleos habitacionais Marcos Freire e Mathias Hoffman, Recanto Mundo Novo, vilas Kaori e Planalto, partes dos jardins Ponta Grossa e Marissol, atendidos pelo Poço 21; jardins Cidade Educação, Garcia, Paraná, loteamentos Central, Heitor Pinheiro e Sanches dos Santos, núcleos habitacionais Dom Romeu, Djalma Mendes de Oliveira, João Goulart e Vale Verde, residenciais Cidade Educação e Mega Park, parques Raposa I e II e vila Montreal, zona baixa atendida pelo Raposa; Cidade Alta, jardim Pinheiros, núcleos habitacionais Afonso Camargo e das Indústrias, parques Bela Vista, Indústria das Confecções, Industrial Norte, recantos Bom Retiro e dos Palmares e os residenciais Itália, Parque das Araucárias e Três Reis, zona alta atendida pelo Sistema Raposa.

Conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

Serviço

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para esta e outras informações use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.