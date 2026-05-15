Furto em marcenaria e empresa mobiliza PM em Apucarana

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Duas ocorrências de furto foram registradas nesta quinta-feira (14) em Apucarana e mobilizaram equipes da Polícia Militar (PM).

O primeiro caso aconteceu em uma marcenaria na Vila Nova. Segundo o proprietário, uma mulher chegou ao estabelecimento pedindo para usar o banheiro. Após deixar o local, ele percebeu que uma parafusadeira havia sido furtada.

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Conforme o boletim de ocorrência, o local não possui câmeras de monitoramento e a suspeita deixou a marcenaria tomando rumo ignorado.

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Já a segunda ocorrência foi registrada em uma empresa de bonés na Vila São Jorge. Um funcionário relatou ter deixado o celular sobre uma mesa do refeitório no início da manhã. Ao retornar no horário do almoço, o aparelho havia desaparecido.

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Imagens do sistema de segurança da empresa flagraram um homem entrando no refeitório e furtando o celular. Segundo a PM, o suspeito foi descrito como moreno, com cavanhaque, usando moletom azul com capuz e boné preto.

Após o furto, ele fugiu e não havia sido localizado até o fechamento da ocorrência.