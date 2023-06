Furto em elevatória de água afeta abastecimento em Apucarana

A Sanepar informa que pode haver falta e/ou oscilação de água em alguns bairros de Apucarana, no Norte do Paraná, neste sábado (3), devido a um furto em uma elevatória de água. Conforme a empresa, não há previsão de normalização.

Podem ser afetados os seguintes bairros: Jardim Ponta Grossa, Jardim Vale Verde, Jardim Casa Grande, Jardim Alvorada, Jardim Matias Hoffman, Jardim Marcos Freire, Jardim Ouro Fino e Jardim Planalto.

Equipes estão trabalhando para retomar a produção da elevatória. No entanto, a orientação é que a população colabore e economize água, adiando atividades que não sejam essenciais, como lavagem de carro e calçadas.

Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

Serviço

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar.

