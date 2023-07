Furto e agressão são registrados após invasões de casas em Apucarana

Duas residências de Apucarana, no Norte do Paraná, foram invadidas nesta terça-feira (25) e furto e agressão foram registrados pelas equipes da Polícia Militar (PM). Os casos aconteceram no Núcleo Habitacional Djalma Mendes e no Fariz Gebrim.

O primeiro boletim de ocorrência foi registrado por volta das 09 horas. Uma mulher, de 22 anos, acionou a polícia após perceber que havia sido vítima de furto. Conforme relato, a moradora da Rua Luiz Antônio Cazangi ouviu alguns barulhos estranhos e cães latindo por volta das 4 horas da madrugada, mas não se levantou para verificar.

Na parte da manhã, quando foi levar os filhos para a escola, ela percebeu que dois botijões de gás e um aparelho de som Home Teather, marca LG na cor preta, haviam sido furtados da casa dela.

O segundo caso foi registrado por volta das 22 horas, no Conjunto Habitacional Fariz Gebrim. A PM foi acionada pelo irmão da vítima. De acordo com o homem, moradores da região ligaram para ele informando que um grupo de pessoas invadiu a residência do irmão dele.

Os vizinhos contaram que os suspeitos haviam danificado a porta da casa, invadiram, reviraram o quarto da vítima e o agrediram com diversos chutes. Quando os militares chegaram, os invasores já haviam fugido do local.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar atendimento médico para a vítima.

