Furto de máquina de cortar cabelo seria motivação de assassinato

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Victor Hugo Torres Bento, delegado da 17ª Subdivisão Policial

Um furto de uma máquina de cortar cabelo seria a motivação de um assassinato registrado em Apucarana, no norte do Paraná, segundo o delegado da 17ª Subdivisão Policial, Victor Hugo Torres Bento. O crime aconteceu no último dia 14, na Rua Humberto Contato, no Jardim Aclimação.

continua após publicidade .

A vítima do homicídio foi identificada como Sandro Alexandro Silva, de 48 anos, natural de Ponta Grossa e moradora do distrito de Pirapó na época. O homem foi encontrado morto em uma calçada, com uma perfuração por faca na região do tórax. O Samu chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito.

De acordo com o delegado, o responsável pelo crime, de 39 anos, foi preso em Califórnia dois dias depois do assassinato, com um mandado de prisão em aberto por roubo. "A Polícia Militar fez uma abordagem e identificou que já tinha um mandado por regressão de regime, ele foi preso e trazido ao mini presídio de Apucarana", informou.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Execução em Apucarana: perícia apreendeu 80 cápsulas emlocal de crime

Durante as investigações, testemunhas relataram à polícia que um furto de uma máquina de cabelo seria a motivação do esfaqueamento. "No momento do crime não foi encontrado ninguém em flagrante, e a partir de então, em diligências buscando informações de pessoas que moram na região, conseguimos identificar o nome de um suspeito. Ele teria confessado a uma dessas testemunhas que ele teria dado uma facada na vítima, supostamente porque a vítima teria subtraído dele uma máquina de cortar cabelo", contou o delegado.

Ainda segundo Victor Hugo, no dia do assassinato o criminoso deixou a casa, em que morava de aluguel, e abandonou todos os seus pertences. "Hoje nós continuamos nas oitivas de outras testemunhas, confirmando informações de que ele abandonou a casa, que deixou tudo para trás. Com base em todas as informações que conseguimos, formalizamos um pedido de prisão dele, que foi encaminhada à Justiça para que ele seja responsabilizado e preso também por esse homicídio. Todos os indícios apontam que foi ele o autor", disse.

continua após publicidade .

A proprietária da casa onde ele estava morando chegou a registrar um boletim de ocorrências na delegacia, pois o autor abandonou seus pertences no local. De acordo com o delegado, o homem, que é oriundo de Pitanga, ficou menos de um mês na residência, com previsão de um ano, e saiu da casa com somente uma mochila.

O autor optou por não falar sobre o assunto ao ser questionado na delegacia. Ele e Sandro seriam amigos próximos, de acordo com relato de testemunhas aos investigadores.

Siga o TNOnline no Google News