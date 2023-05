Furto de fios em UBS de Apucarana coloca em risco vacinas; entenda

Da Redação

A PM foi chamada por volta das 07h37

Uma equipe da Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na manhã desta sexta-feira (19), por volta das 07h37, para atender uma ocorrência de furto na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Marissol.

De acordo com boletim de ocorrência, as autoridades constataram que os criminosos furtaram aproximadamente 50 metros de fio de cobre do padrão de energia da UBS. Localizada na Avenida Rafael Sorpile, a unidade de saúde possuía vacinas.

Conforme informações da Prefeitura Municipal, a geladeira da UBS possui uma bateria própria. No entanto, responsáveis iriam avaliar a situação para averiguar se alguma dose acabou estragando. Uma nota oficial deve ser divulgada ainda nesta sexta-feira (19), pela saúde do município.

